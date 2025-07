Dramma a Cavaglià, trovato uomo senza vita in casa (foto di repertorio)

Sembra proprio che sia morto per cause naturali l'uomo trovato privo di vita all'interno della sua abitazione. La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, 1° luglio, nel comune di Cavaglià.

La vittima, Silvio Borra, è un uomo di 84 anni. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, assieme ai Carabinieri: nonostante il tempestivo intervento, il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Presente anche il magistrato di turno che ha poi affidato la salma ai familiari per le esequie funebri.