Ancora lamiere pericolanti sul tetto, a Biella intervengono i Vigili del Fuoco (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Biella per alcune lamiere pericolanti presenti sul tetto di un condominio. La causa sarebbe da attribuire alle forti raffiche di vento della scorsa notte.

L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi, 2 luglio, in via Vialardi di Verrone. Sul posto i Vigili del Fuoco che, con l'autoscala, sono riusciti a rimuoverle e mettere in sicurezza l'area interessata.