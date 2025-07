Donne nei CDA: conclusa la seconda edizione del corso

Si è conclusa martedì 1° luglio l’edizione 2025 del corso “Donne nei Consigli di Amministrazione”, promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e dal suo Comitato per l’Imprenditoria Femminile, in collaborazione con ISTUD Business School.

Anche questa seconda edizione ha riscosso grande successo, coinvolgendo sedici partecipanti selezionate tra imprenditrici, professioniste e lavoratrici delle province di Biella, Novara, Vercelli e VCO. Il corso, gratuito grazie al sostegno dell’Ente camerale, ha offerto un percorso formativo finalizzato a preparare le partecipanti ad accedere ai Consigli di Amministrazione di società pubbliche e private, rafforzando competenze e relazioni professionali.

«L’inclusività di genere nelle imprese è un tema centrale per il sistema camerale», ha affermato Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio. Ha ricordato l’impegno di Unioncamere insieme al Dipartimento per le Pari Opportunità nei bandi per la certificazione di parità di genere destinati alle PMI italiane. «Questo corso rappresenta uno degli strumenti per superare il soffitto di cristallo che ostacola la piena affermazione delle donne anche nei ruoli apicali».

Soddisfazione anche da parte di Elisabetta Belletti, presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile: «Dopo il successo del primo corso nel 2024, la partecipazione ottenuta in questa edizione conferma il bisogno di supporto e formazione per accedere ai luoghi decisionali. Il nostro auspicio è che questo percorso diventi un punto di riferimento stabile per il territorio».

La formazione ha trattato temi chiave come governance aziendale, gestione del rischio, business acumen, relazioni e self empowerment. Le oltre 30 ore di lezione, concluse con un test finale, hanno permesso alle partecipanti di ottenere un open badge e l’accesso alla “Community of Practice” sul sito della Camera di Commercio, uno spazio per favorire networking e visibilità professionale.

Tra le partecipanti: Roberta Barge, Anna Bonavera, Paola Daverio, Houda Delmaki, Maria Chiara Demagistri, Anna Maria Di Sessa, Barbara Greggio, Marta Moiso, Antonella Mosca, Francesca Paffoni, Chiara Pesce, Alessandra Possis, Vera Ramon, Erica Righini, Marta Spedicato e Valentina Witman.