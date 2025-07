A Oropa la mostra “Conosci Pier Giorgio Frassati”

Nell’ambito delle celebrazioni giubilari e in occasione del centenario della morte del Beato Pier Giorgio Frassati (Torino, 6 aprile 1901 – Torino, 4 luglio 1925), il Santuario di Oropa ospita nelle sale del chiostro una mostra dedicata alla figura del Beato, alla vigilia della sua Canonizzazione.

La mostra, a cura di Azione Cattolica Italiana, e realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, è pensata per far conoscere la straordinaria attualità di Pier Giorgio Frassati: giovane del primo Novecento, capace di unire una fede profonda a un’esistenza pienamente vissuta, segnata dall’amicizia, dalla passione per la montagna, dall’impegno sociale, dallo studio e soprattutto dalla dedizione ai poveri e ai più fragili. Frassati è una figura che continua ad affascinare, soprattutto i giovani, perché mostra in modo autentico che anche oggi è possibile essere cristiani con gioia.

La sua vita è un richiamo alla pienezza, alla bellezza di un’esistenza spesa per gli altri, vissuta con maturità sorprendente, profondamente radicata nella fiducia nell’amore del Padre e attenta ai problemi del mondo e della gente comune. La mostra è anche un omaggio al profondo legame tra Pier Giorgio e Oropa, luogo che frequentava con grande devozione sin da giovane. Quando si trovava a Pollone, la residenza estiva della sua famiglia, ogni mattina si alzava presto per salire a piedi al Santuario, pregare al cospetto della Madonna Nera e poi fare ritorno a casa, prima che il resto della famiglia si svegliasse. Questo gesto, semplice e potente, esprimeva la sua intensa devozione mariana.

Il territorio di Oropa custodisce ancora oggi la memoria di questa presenza viva: dal Santuario parte un sentiero escursionistico che conduce al Poggio Frassati, dove giunge anche un altro sentiero che risale da Pollone, ripercorrendo idealmente le tracce dei passi del giovane beato. Un invito, anche fisico, a mettersi in cammino sui sentieri che Pier Giorgio ha percorso con il cuore aperto alla preghiera, alla solidarietà e alla bellezza. Questa mostra vuole dunque offrire non solo una testimonianza storica, ma anche un’occasione di riflessione e ispirazione, a pochi mesi da un evento di grande rilievo per tutta la Chiesa: la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, prevista per il 7 settembre 2025.