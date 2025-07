Biellese, ecco un nuovo rinforzo: è il terzino Diego Zingone: “Qui si respira calcio professionistico”

Nuovo colpo per la Biellese 1902. La società laniera annuncia il tesseramento di Diego Zingone, terzino destro classe 2007, secondo rinforzo della stagione sportiva 2025/26. Nato a Torino il 20 febbraio 2007, Zingone ha mosso i primi passi nei campetti di provincia già all’età di sei anni.

Dopo gli inizi alla J Stars, all’epoca società del “mondo Juve”, ha vestito la maglia del Volpiano e poi della Juventus, dove in dieci anni ha compiuto l’intero percorso nel settore giovanile dai Pulcini fino all’Under 17. Nell’ultima stagione ha giocato in Primavera 2 con la Reggiana. Giocatore di corsa e tecnica, Zingone incarna perfettamente il profilo del terzino moderno. Nato calcisticamente come attaccante esterno, ha iniziato a ricoprire il ruolo di difensore laterale nell’Under 16 della Juve, posizione che oggi sente sua e interpreta con spiccata vocazione offensiva.

Queste le sue prime parole da nuovo calciatore bianconero: «Tramite il mio agente ho ricevuto diverse offerte e, valutando tutto con attenzione, abbiamo scelto la Biellese. È un club conosciuto per la sua storia, ma anche per l’organizzazione: durante l’incontro con mister Luca Prina e il direttore sportivo Massimo Varini ci sono stati presentati il progetto tecnico e le strutture, davvero di alto livello. Qui si respira calcio professionistico, non sembra affatto un ambiente dilettantistico. Gioco a calcio da quando ero bambino, la passione è nata grazie a mio padre. Ho sempre fatto l’attaccante fino a tre anni fa, per questo mi piace spingere e cercare la profondità: amo la fase offensiva ma so quanto sia importante anche quella difensiva. Vengo a Biella con entusiasmo, pronto a crescere ancora e a dare tutto per questa maglia».