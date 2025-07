Biella, nuovo volto per la sequoia gigante di Chiavazza: era stata danneggiata dal maltempo lo scorso inverno FOTO

Le nevicate e le intense piogge dello scorso inverno avevano colpito e danneggiato la sequoia gigante sempreverde di Chiavazza. Diversi rami erano precipitati al suolo, come riportato da molti escursionisti e cittadini, preoccupati delle condizioni dell'albero di prima grandezza (alto ben 51,5 metri).

Da lì l'esigenza di un pronto e rapido intervento. Lo scorso maggio un gruppo di esperti è giunto nel rione di Biella proprio per assistere e curare il noto albero: un'operazione necessaria volta a mantenerlo in buone condizioni di salute. A intervenire, a titolo gratuito, quattro professionisti: Silke Battistini, arboricoltrice certificata Ett (European Tree Technician) e vicepresidente della Società Italiana di Arboricoltura, Matteo Roscio, arboricoltore Etw (European Tree Worker), il giardiniere Christian Landi e Samuele Ratti, referente della Regione Piemonte dell'associazione RAMI (Registro degli Alberi Monumentali d'Italia).

“Vogliamo anche ringraziare il collega Luca Pezzutto che ha fornito sempre gratuitamente il cippatore – spiega Ratti – Parlando dell'intervento, le fronde danneggiate sono state rimosse, cippate e redistribuite attorno alla base dell’albero. Questo materiale forma uno strato che aiuterà il suolo. Con il tempo si trasformerà in una sostanza simile al compost, utile a proteggere e nutrire l’apparato radicale”.

Inoltre, l'intera opera è stata eseguita in accordo con la proprietà del terreno e nel rispetto delle comunicazioni dovute al Comune di Biella, alla Regione, al Masaf e alla Forestale. “Si è trattato di un primo intervento – sottolinea Ratti – Se ci sarà un accordo, siamo pronti a seguire la sequoia anche in futuro. Poi un avviso utile alla cittadinanza: sotto la chioma sono stati lasciati alcuni rami più grandi. Serviranno a stimolare dei microhabitat che ospiteranno numerosi organismi benefici, sia per la sequoia che per il resto dell'ecosistema. Per questo è bene non rimuoverli. L'intervento si è chiuso senza complicazioni. Ora, l’albero monumentale può proseguire il suo ciclo naturale, con un supporto in più grazie al lavoro fatto e a una rete di attenzioni che ha saputo attivarsi in tempi utili”.