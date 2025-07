Parco di via De Amicis a Biella Chiavazza, residenti segnalano rami caduti e assenza di illuminazione FOTO

"Sono un' abitante di Chiavazza, abito in via De Amicis e vorrei segnalare che al parco ci sono alberi pericolanti - scrive una lettrice -. Oggi io e il mio cane abbiamo preso un testa alcuni rami grandi. Se il Comune potesse intervenire con urgenza. Poi manca la luce da un mese non è più accessibile e pericoloso anche per le persone, che si siedono sulle panche che ormai sono obsolete rotte e consumate. Per la luce ho già avvisato ma senza alcun esito".

L'assessore ai Parchi e ai Giardini Cristiano Franceschini afferma di essere già al corrente della situazione delle luci: "E' da giorni che ci stiamo interessando- spiega -. Per quanto riguarda l'illuminazione se non interverranno oggi sarà domani, ma in ogni caso a breve. Per quanto riguarda invece i rami secchi ho avvisato e provvederanno il prima possibile e fare un sopralluogo e intervenire".