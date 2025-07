Trivero, parrocchie in festa per San Bernardo: messa con il vescovo Farinella

Parrocchie del Triverese in festa per San Bernardo, patrono di Valdilana. Domenica 6 luglio, alle 11, avrà luogo la Santa Messa solenne in Santuario, presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella. Seguirà, alle 12.30, un pranzo in compagnia nel salone superiore e sotto i portici. Alle 15, invece, si terrà uno spettacolo teatrale dedicato a Pier Giorgio Frassati.