Anno della Salute 2025, a Valdilana interesse all'incontro sulla prevenzione oncologica

Nei giorni scorsi, presso la Sala Biagi a Valle Mosso, nel comune di Valdilana, si è svolto un incontro di grande valore dedicato alla prevenzione oncologica, nell’ambito del progetto Anno della Salute 2025 promosso dal Comune. Al centro dell’incontro, l’importanza della prevenzione primaria e secondaria, con approfondimenti su stili di vita sani e screening oncologici, fondamentali per proteggere la nostra salute. Il relatore è stato il dottor Gili, oncologo, in collaborazione con il Fondo Edo Tempia, rappresentato dalla dott.ssa Ada Paduos, direttrice della Fondazione.



“Un momento ricco di contenuti, riflessioni e strumenti concreti per diffondere la cultura della prevenzione, vero investimento per il benessere della comunità – si legge nel post del Comune apparso sui canali social ufficiali - Un sentito grazie al dott. Gili, al Fondo Edo Tempia e a tutte le persone intervenute per l’attenzione e la partecipazione”.