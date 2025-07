Campiglia Cervo, grigliata a Riabella: ci saranno anche gli amici dell'Argentina

In arrivo un appuntamento enogastronomico in Valle Cervo. Domenica 6 luglio, alle 12.30, avrà luogo la grigliata in Pro Loco, nel borgo di Riabella, nel comune di Campiglia Cervo, con protagonisti assoluti gli amici dell'Argentina, impegnati alle griglie. Sarà un'occasione per trascorrere un weekend con i propri cari e amici durante il periodo estivo.