Infortunio sul set per Gabriel Garko, il video dall'ospedale sulla sedia a rotelle

(Adnkronos) - Infortunio sul set per Gabriel Garko, che soltanto ieri aveva pubblicato su Instagram un 'dietro le quinte' delle riprese della nuova fiction Mediaset 'Colpa dei sensi'. Ora è tornato sui social per mostrarsi in ospedale, seduto sulla sedia a rotelle e con stampelle alla mano. Non ha spiegato cosa sia successo, ma ha rassicurato i fan: "Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre 'Colpa dei sensi'!"

L'attore ha inviato un "grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda", casa di cura privata del quartiere salario a Roma. Gabriel Garko ha voluto ringraziare anche "tutta la produzione di Compagnia Leone per l'affetto e il supporto", Fiction Mediaset e i colleghi Ricky Tognazzi e Simonetta Izzo "per l’aiuto costante".