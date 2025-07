Sicurezza domestica: 5 cose a cui forse non stai pensando

Quando si parla di sicurezza domestica il pensiero di quasi tutti va subito a porte blindate, allarmi antifurto o sistemi di videosorveglianza. Tuttavia, in casa si nasconde una serie di rischi meno evidenti ma ugualmente importanti, che spesso vengono sottovalutati. Garantire un ambiente sicuro per sé e per i propri cari significa anche prestare attenzione ai piccoli dettagli che, se trascurati, possono provocare incidenti, danni materiali o perfino conseguenze più gravi.

Ecco quindi 5 aspetti della sicurezza domestica a cui forse non stai pensando, ma che meritano la tua attenzione.

1. Pulizia delle stufe e ispezione delle canne fumarie

Con l’arrivo dell’inverno molti italiani si affidano a stufe a pellet, a legna o caminetti per riscaldare la propria abitazione. Tuttavia, uno degli errori più comuni è dimenticare l’importanza della manutenzione post-stagione. La fuliggine e i residui possono infatti ostruire le canne fumarie, aumentando il rischio di intossicazioni da monossido di carbonio o di incendi.

È quindi fondamentale eseguire una pulizia professionale e una corretta ispezione dei condotti di evacuazione dei fumi. A tal proposito, puoi leggere di più in questo articolo .

2. Corretta installazione di mobili e pensili

Molti incidenti domestici, soprattutto in presenza di bambini, derivano dal ribaltamento di mobili, mensole o pensili fissati in modo non corretto. È essenziale utilizzare tasselli e sistemi di ancoraggio adatti al tipo di parete.

Per evitare cadute e cedimenti strutturali, assicurati di scegliere i componenti giusti. Puoi trovare una vasta selezione di tasselli e accessori per il fissaggio in questo catalogo .

Tra le molte possibili referenze disponibili troverai sicuramente lo strumento giusto per il fissaggio dei tuoi mobili, a prescindere dal tipo di materiale di costruzione della parete.

3. Sicurezza elettrica: più importante di quanto si pensi

Quanti di noi utilizzano ciabatte multiple, prolunghe o caricatori di bassa qualità? Queste abitudini, all’apparenza innocue, possono causare sovraccarichi di corrente e persino innescare incendi. Un impianto elettrico sicuro e certificato dovrebbe includere:

salvavita e interruttori differenziali;

carichi bilanciati tra le prese;

assenza di cavi esposti o danneggiati.

Non è solo una questione tecnica, ma anche una di prevenzione: molti incidenti elettrici avvengono a causa di trascuratezza o mancata manutenzione.

4. Scivolamenti e cadute: la minaccia invisibile

Scale interne, tappeti non fissati, superfici bagnate o luci insufficienti rappresentano un pericolo quotidiano, specialmente per anziani e bambini. Secondo un report dell’Istituto Superiore di Sanità , le cadute rappresentano una delle principali cause di infortunio domestico.

Al link indicato puoi prendere visione proprio di questo studio, e decidere di conseguenza come agire per limitare i possibili rischi in casa.

5. Sostanze pericolose e prodotti chimici

Molti prodotti di uso quotidiano — dai detersivi alle vernici, fino ai pesticidi — sono potenzialmente tossici se non conservati e utilizzati correttamente. Questi vanno tenuti fuori dalla portata dei bambini, possibilmente in armadietti chiusi e ventilati. Inoltre, è bene non travasare sostanze chimiche in contenitori anonimi, per evitare confusione, mescolanze involontarie o uso improprio. Oltretutto, sulle etichette sono sempre presenti le indicazioni di emergenza in caso di incidente.

Anche in cucina e nel garage si annidano pericoli nascosti: bombole del gas, accendini o oli combustibili dovrebbero sempre essere maneggiati con attenzione, lontano da fonti di calore.