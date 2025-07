Gusto e meraviglia sotto le stelle, la magia della Sagra del Pesce è a Sordevolo

Il profumo del mare, la musica dal vivo, la convivialità tipica delle feste d’estate. Ma soprattutto, un cielo che si accende di luci e colori. È questo il cuore della Sagra del Pesce di Camogli, a Sordevolo, in programma dal 4 al 6 luglio 2025 all’Anfiteatro Giovanni Paolo II, un evento che mescola sapori e spettacolo in un connubio ormai atteso da molti.

La regina indiscussa resta lei: la frittura di pesce preparata in una pentola di grandi dimensioni creata appositamente per questa manifestazione, un vero e proprio simbolo della tradizione gastronomica ligure, capace di sorprendere non solo per il gusto, ma anche per la scenografica preparazione.

Ma se il venerdì (dalle 19) e la domenica (dalle 12) saranno dedicati al piacere della tavola — con cene e pranzi a base di specialità liguri e lo show musicale “Serata dei Talenti” ad aprire la rassegna — è la notte di sabato 5 luglio a promettere uno degli appuntamenti più emozionanti: dopo la cena (sempre dalle 19), l’anfiteatro si trasformerà in una cornice d’incanto per un grande spettacolo pirotecnico (alle 22.30). Un momento suggestivo, che vedrà il cielo di Sordevolo esplodere in scie luminose, tra applausi, sorrisi e lo stupore negli occhi del pubblico.

L’evento è parte del Sordevolo Connessione Festival ed è organizzato grazie alla sinergia tra Comune di Sordevolo, Il Contato del Canavese, Pro Loco di Sordevolo, Pro Loco di Camogli e con il supporto dello sponsor ufficiale Oleificio Zucchi S.p.A., da sempre vicino alle tradizioni e alla valorizzazione del territorio. Tre giorni di festa, dal 4 al 6 luglio: un invito aperto a tutti, per vivere insieme un’esperienza che lascia il segno, tra sapori autentici e meraviglia sotto le stelle.