“Notte Bianca Show”: shopping, arte e spettacolo nel cuore di Biella.

Torna quest’anno ad animare l’estate biellese: la “Notte Bianca Show”, in programma per venerdì 4 luglio, una serata all’insegna dello shopping, dell’arte e dell’intrattenimento per tutte le età.

La manifestazione è organizzata in stretta collaborazione con Confartigianato Biella – promotore principale dell’iniziativa – insieme a CNA Biella, Confesercenti Biella e Ascom Biella, a testimonianza di un lavoro di squadra tra Amministrazione comunale e le principali realtà associative del territorio.

Via Italia, il cuore pulsante dello shopping cittadino, si trasformerà per una notte in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, animato dall’organizzazione dell’Amministrazione Comunale, del DCU di Biella e del quartiere Riva, protagonista dello Street Art Festival. A partire dalle ore 18, piazza Del Monte ospiterà un’area dedicata allo street food, con una selezione di proposte gastronomiche per tutti i gusti, mentre artisti di strada e performer daranno vita a una serie di spettacoli itineranti lungo le vie del centro.

Dalle ore 20, la festa proseguirà con esibizioni di danza che animeranno il percorso tra piazza Santa Marta e piazza Fiume, accompagnate da band musicali che suoneranno dal vivo che garantiranno intrattenimento continuo e coinvolgente per tutta la serata.

Il gran finale è atteso in piazza Vittorio Veneto, dove, a partire dalle ore 21, andrà in scena uno speciale spettacolo che unirà musica, danza e moda. A condurre la serata sarà Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella. Durante lo show, modelle e modelli sfileranno indossando abiti e accessori forniti dai negozi del territorio, in una passerella che celebra la creatività e l’eccellenza del commercio locale.

“La Notte Bianca rappresenta un’occasione importante per rilanciare il centro cittadino come luogo di incontro, cultura e vitalità economica – commenta l’assessore del comune di Biella alle attività economiche, Anna Pisani – Un evento pensato non solo per valorizzare le attività locali, ma anche per restituire ai cittadini spazi urbani vivi, attrattivi e capaci di generare bellezza e partecipazione. Ringrazio le associazioni di categoria e tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questa serata”.

L’intera città è invitata a partecipare a questa grande serata di festa, pensata per valorizzare il centro storico, promuovere le attività economiche del territorio e offrire un’occasione di svago e cultura per il territorio.