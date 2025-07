4 e 5 luglio, a Salussola parte la prima edizione dell'Arro Beer Festival 2025 FOTO

Il prossimo fine settimana, venerdì 4 e sabato 5 luglio, ad Arro, la piccola frazione di Salussola si accende di energia e convivialità con la prima edizione dell’"Arro Beer Festival 2025": due-giorni all’insegna del divertimento, del buon cibo e della musica dal vivo, in vista della tradizionale festa patronale di settembre.

Dalle 18 fino alle 2, il cuore del paese si trasformerà in un vero e proprio festival estivo dove a farla da padroni saranno le birre artigianali, i cocktail freschi e una selezione di street food irresistibile: panini, patatine, arrosticini e tante altre golosità da gustare in compagnia.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, tre band e DJ ogni sera si alterneranno sul palco per far ballare, cantare e vivere la piazza come non mai. L’iniziativa è nata dalla voglia di fare dei giovani del paese, che si sono messi in gioco con entusiasmo e creatività. Fondamentale anche il supporto delle "vecchie leve" che hanno offerto consigli ed esperienza per la riuscita dell’evento, creando così un bel ponte tra generazioni.

L’"Arro Beer Festival" nasce con l’intento di diventare un appuntamento fisso dell’estate arrese, capace di attrarre non solo i residenti ma anche curiosi e visitatori dai paesi limitrofi.

Birra, sapori genuini e musica live: non resta che segnare le date e prepararsi a brindare insieme sotto le stelle