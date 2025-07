La simbologia magica nell'arte di Carla Vallata, appuntamento a Rosazza

Dopo il grande successo della scorsa estate con l’esposizione dedicata ai “Tarocchi”, l’estate rosazzese si arricchisce di un nuovo imperdibile appuntamento con l’arte visionaria e simbolica di Carla Vallata, artista poliedrica e anima creativa di Rosazza.

Quest’anno, Vallata torna a stupire con una nuova mostra di sculture e quadri che affondano le radici nel mistero della simbologia magica. Frutto di un intero anno di intenso lavoro, queste opere sono nate tra sogni, letture esoteriche ed episodi quotidiani intrisi di significati nascosti. Il risultato è un percorso artistico potente, onirico e profondamente personale.

La mostra si terrà all’aperto, nel suggestivo cortile adiacente alla casa dell’artista, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. Un’occasione unica per incontrarla di persona, ascoltare le sue storie, lasciarsi guidare nel suo universo simbolico e conversare insieme a lei su arte, magia e spiritualità. L’evento sarà visitabile ogni fine settimana, sabato e domenica, dalle 10 alle 19, dal 12 luglio al 17 agosto in via Roma 5 a Rosazza.

Così spiega Carla Vallata: “Mi auguro che le mie opere possano ispirare e affascinare, offrendo una chiave nuova per leggere il mistero da cui tutto nasce. Ogni mostra per me è un’esperienza irripetibile, un’occasione unica per condividere la mia visione del mondo attraverso la lente della simbologia e della magia”.