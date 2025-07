Incidenti a Occhieppo Inferiore e Vigliano, due donne finite in ospedale

Si allunga l'elenco dei sinistri stradali avvenuti nel Biellese. Altri tre sono stati segnalati nella sola giornata di ieri, 30 giugno, con due persone rimaste ferite.

A Occhieppo Inferiore due mezzi si sono scontrati, con una giovane di 23 anni finita al Pronto Soccorso. L'altra conducente, invece, è stata sottoposta dai Carabinieri agli accertamenti di rito: alla fine, sarebbe stata trovata positiva all'alcol-test. Ora, molto probabilmente, verrà deferita per guida in stato di ebbrezza.

A Vigliano Biellese, invece, un'auto sarebbe finita contro un'altra, lasciata in sosta, per cause al vaglio delle forze dell'ordine. La donna alla guida, una 55enne, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e condotta in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Infine, a Biella, un altro sinistro tra un paio di veicoli ma fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi per gli automobilisti.