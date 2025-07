Biella nuovo arredo urbano “smart” tra via Italia e Palazzo Ferrero FOTO

C'è un altro nuovo intervento di arredo urbano e riqualificazione turistica sta prendendo forma nel cuore di Biella, al quale l'amministrazione sta lavorando, seguito negli uffici dell'Architetto Volpe. Il progetto, dal valore complessivo di circa 950.000 euro, interesserà un ampio asse cittadino che parte da via Italia, attraversa piazza Santa Marta e piazza Fiume, e si snoda lungo la Costa di San Sebastiano fino a raggiungere Palazzo Ferrero.

Si tratta di un arredo urbano “smart”, pensato per rendere il centro città più accogliente, moderno e connesso. In via Italia e lungo il percorso in salita verso Palazzo Ferrero verranno installate panchine intelligenti, dotate di colonnine per la ricarica di smartphone, connessione Wi-Fi e altri servizi digitali.

"L’innovazione però non si ferma al design urbano - spiega l'assessore ai Lavoro Pubblici Cristiano Franceschini - : il progetto prevede anche una componente sportiva. Sulla Costa di San Sebastiano, sotto Palazzo Ferrero, verrà realizzato un percorso fitness all’aperto con attrezzi intelligenti in grado di dialogare con smartphone e smartwatch, permettendo agli utenti di monitorare in tempo reale le proprie performance".

Il progetto toccherà anche piazza De Agostini, dove i lavori di riqualificazione sono in fase avanzata, ma per il completamento dell’arredo urbano in quest’area, tuttavia, si dovrà attendere il 2026: attualmente sono state predisposte le basi, ma le nuove panchine e gli elementi smart arriveranno nei prossimi mesi.

L’intervento si inserisce nel più ampio ex POR FESR e beneficia di un contributo pubblico pari all’80% circa del totale. Si inserisce in una più ampia strategia di rilancio dell’immagine urbana e turistica di Biella, puntando su tecnologia, fruibilità e sostenibilità.