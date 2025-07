Otorinolaringoiatria, all’Ospedale attivato un ambulatorio dedicato ai disturbi dell’equilibrio

I disturbi dell’equilibrio, anche legati a patologie vestibolari, con l’avanzare dell’età sono un disturbo abbastanza frequente. La presenza di centri specializzati di vestibologia all’interno delle strutture non è ad oggi così diffusa.

Il reparto di Otorinolaringoiatria, diretto dal Prof. Carmine Fernando Gervasio, ha recentemente attivato un ambulatorio dedicato, investendo in nuove professionalità e tecnologie innovative. L’apertura di un nuovo ambulatorio dedicato all’esame strumentale vestibolare risponde, infatti, all’esigenza di offrire ai cittadini biellesi un’attività diagnostica e di riabilitazione di alta qualità per i disturbi dell’equilibrio: ambito di crescente rilevanza anche in relazione all’invecchiamento della popolazione.

L’apparato vestibolare svolge un ruolo importante nella vita quotidiana in quanto è responsabile della regolazione dell’equilibrio. Disturbi come vertigini, nausea, instabilità e difficoltà di deambulazione sono spesso segni di disfunzioni vestibolari e possono compromettere gravemente la qualità della vita di chi ne soffre, se non trattati in modo tempestivo.

La Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dal primo luglio del 2023, grazie alla sinergia tra ASL BI e Università di Torino e al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, è tra i reparti dell’Ospedale di Biella a Direzione Universitaria (SCDU), presso cui frequentano specializzandi e che presenta a tutt’oggi un organico medico al completo. L’ambulatorio sarà seguito da un operatore specializzato nella diagnosi e nella riabilitazione vestibolare ed appositamente assunto nei mesi scorsi.

Si tratta di un professionista con preparazione specifica in diagnostica strumentale e riabilitazione vestibolare, in grado di offrire ai pazienti non solo un’analisi accurata, ma anche un percorso riabilitativo personalizzato, fondamentale per il recupero funzionale e il conseguente miglioramento della qualità della vita. La cura delle problematiche vestibolari richiede, infatti, competenze specialistiche integrate e la presenza di un professionista dedicato.

L’investimento effettuato dall’Azienda Sanitaria Locale di Biella per l’acquisizione di tecnologie d’avanguardia rende oggi possibile eseguire un ampio spettro di indagini, consentendo una valutazione rapida e precisa, in grado di formulare diagnosi tempestive e di pianificare trattamenti mirati ed efficaci. L’accesso all’ambulatorio avviene con richiesta di visita otorinolaringoiatrica da parte del proprio Medico di Medicina Generale, con l’indicazione del relativo quesito diagnostico. Lo specialista Otorinolaringoiatra effettuerà una prima valutazione e, se lo riterrà opportuno, richiederà gli approfondimenti strumentali del caso.