Formazione agricola, un accordo per rafforzare competenze e lavoro: il Piemonte fa scuola in Europa

La Regione Piemonte e For.Agri, fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, hanno sottoscritto presso il Parlamento Europeo a Bruxelles un nuovo protocollo di collaborazione per valorizzare le competenze dei lavoratori agricoli, favorendo la loro certificazione anche per quelle acquisite in contesti non formali e informali. "Non un atto formale, ma un impegno concreto - ha dichiarato il Vicepresidente e Assessore a Lavoro e Formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino - per mettere al centro la persona, valorizzare il lavoro e potenziare una delle colonne portanti del nostro sistema produttivo, l’agroalimentare, che è orgoglio del Made in Italy nel mondo."

L’accordo è stato siglato al termine del workshop “For.Agri in Europa: verso un patto europeo sulla formazione in agricoltura” . L’intesa prevede l’integrazione tra i percorsi formativi finanziati da For.Agri e il sistema regionale di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (IVC), già previsto dal Repertorio delle qualificazioni professionali referenziato all’Atlante del lavoro. “ I fondi interprofessionali come For.Agri sono uno strumento prezioso per accompagnare imprese e lavoratori in un settore che ha bisogno di innovazione, qualità e competenze aggiornate - ha sottolineato Chiorino - crediamo fermamente in una formazione di valore, concreta e certificata, perché solo così possiamo sostenere le imprese, dare opportunità a chi lavora o cerca lavoro e proteggere il nostro patrimonio di eccellenze. È questa la visione di una Nazione che vuole crescere, restare competitiva e non lasciare indietro nessuno” ha concluso il Vicepresidente della Regione Piemonte.

“Quello siglato oggi a Bruxelles rappresenta un passo decisivo per valorizzare il capitale umano del settore agricolo italiano, rafforzando l’integrazione tra formazione continua, certificazione delle competenze e occupabilità. Il protocollo tra For.Agri e la Regione Piemonte dimostra come la collaborazione tra istituzioni pubbliche e fondi interprofessionali possa generare modelli virtuosi, replicabili anche in altri territori e a livello europeo” ha dichiarato Vincenzo Conso, presidente For.Agri.

Il Protocollo prevede inoltre l’istituzione di un Tavolo tecnico congiunto per monitorare i fabbisogni formativi, aggiornare il Repertorio regionale e favorire l’accesso a microqualificazioni, con una misura dedicata del valore di 6 milioni di euro per rendere i servizi IVC sempre più capillari. Un accordo rivolto a tutti: giovani, adulti, occupati, disoccupati, con particolare attenzione a chi rischia di perdere il lavoro.