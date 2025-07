“Fin 4 Teen Camp”: 50 studenti alla settimana dedicata all’imprenditorialità a impatto

Si è concluso il “Fin 4 Teen Camp 2025”, la prima edizione del campus estivo promosso da Sellalab, la piattaforma di innovazione a impatto del gruppo Sella, in collaborazione con il centro di pedagogia Bloom. Dal 23 al 27 giugno, presso il Lanificio Maurizio Sella, 50 tra ragazze e ragazzi di 6 scuole secondarie di secondo grado di Biella e provincia hanno avuto l’opportunità di esplorare i temi dell’educazione finanziaria e dell’imprenditorialità a impatto, attraverso un percorso esperienziale e trasformativo, e di lavorare a progetti concreti nati dalle loro stesse idee.

Durante la prima giornata, i partecipanti sono stati accompagnati alla scoperta dei propri talenti attraverso metodologie pedagogiche innovative, apprendendo anche i concetti di impatto positivo e come sviluppare idee imprenditoriali. La seconda giornata è stata dedicata alla creazione e coesione dei team e all’educazione finanziaria, mentre il terzo giorno ha trattato l’utilizzo delle risorse economiche, la sostenibilità dei progetti e il marketing. Nella quarta giornata, i nove team hanno presentato le loro idee a impatto nate con l’obiettivo di migliorare il territorio e la società. Il campus si è concluso venerdì 27 giugno con la presentazione ufficiale dei progetti a una giuria di esperti.

Ogni team ha avuto a disposizione 5 minuti per il pitch, al termine del quale i 12 professionisti facenti parte della giuria e del team di mentor hanno potuto porre domande di approfondimento. I partecipanti hanno applicato le conoscenze acquisite, dimostrando abilità nel public speaking, nella strategia aziendale e nella visione imprenditoriale. Tra i temi presentati dai ragazzi: lotta alla disinformazione online, supporto alla socializzazione degli adolescenti, educazione alimentare, educazione finanziaria, occupazione giovanile, moda sostenibile, riuso e riparazione di elettrodomestici, sostegno all’apprendimento scolastico.

Il percorso formativo si è concluso con la premiazione del progetto vincitore: “Skillo”, un servizio di consulenza per le aziende e di formazione online per i giovani, volto a risolvere il problema della scarsa occupabilità nelle imprese e della disoccupazione giovanile. Il “Fin 4 Teen Camp 2025” si è così dimostrato un’esperienza in grado di generare un impatto positivo, ispirando nuove generazioni e rafforzando il legame tra scuola, territorio e innovazione.