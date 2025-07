Biella, il Comune partecipa al bando per i paesi confinanti con la Valle d'Aosta: 580mila euro per sentieri, marciapiedi e parchi giochi

L’amministrazione comunale di Biella ha ufficialmente partecipato al bando statale destinato ai Comuni confinanti con le Regioni a Statuto Speciale, presentando un ampio progetto di riqualificazione territoriale per un valore complessivo di 580.000 euro.

L’intervento proposto si concentra su tre macro-aree correlate tra di loro: la valorizzazione della rete sentieristica collinare e montana della Valle Oropa, la conseguente riqualificazione dei parchi gioco nelle frazioni toccate dai sentieri e la sistemazione di tratti urbani pedonali che stanno alla partenza del sentiero del Gorgomoro. Un progetto che nasce da una visione integrata del territorio, in cui natura, sicurezza e qualità della vita convivono in modo armonico, a beneficio di residenti e visitatori.

Cuore dell’intervento è la riqualificazione dei sentieri naturalistici che attraversano le aree collinari e boschive del territorio comunale: il sentiero del Gorgomoro, quello della Vandornina e il percorso del Bellone. Si tratta di tre itinerari storici e naturalistici che da sempre rappresentano una risorsa per escursionisti, sportivi, famiglie e amanti dell’ambiente. Gli interventi previsti includono il consolidamento del fondo dei percorsi, la messa in sicurezza dei tratti più critici, la sistemazione della segnaletica verticale e orizzontale, oltre alla manutenzione delle aree di sosta.

L’obiettivo è rendere i sentieri più accessibili, sicuri e fruibili in tutte le stagioni, valorizzando al contempo il patrimonio ambientale e paesaggistico della città. Poiché il sentiero del Gorgomoro attraversa le frazioni di Cossila San Grato, Cossila San Giovanni e Favaro, il Comune ha colto l’occasione per inserire nel progetto anche la riqualificazione dei parchi gioco presenti in queste località. Si tratta di interventi mirati al miglioramento dell’arredo urbano, alla sostituzione di giochi danneggiati o obsoleti, alla posa di nuove pavimentazioni antitrauma e alla messa in sicurezza complessiva delle aree.

L’obiettivo è restituire spazi accoglienti, sicuri e funzionali ai bambini e alle famiglie delle frazioni, rendendo questi luoghi di socialità e gioco all’altezza degli standard contemporanei. A complemento degli interventi sulle aree naturali, il Comune ha inserito nel progetto anche la riqualificazione di marciapiedi urbani strategici, situati a valle del sentiero del Gorgomoro, nelle vie Italia e Serralunga. Questi tratti pedonali sono frequentemente utilizzati da residenti e visitatori e collegano la città ai percorsi escursionistici. L’intervento prevede il rifacimento delle pavimentazioni danneggiate, il miglioramento dell’accessibilità per persone con disabilità con la sistemazione del marciapiedi a sbalzo del tratto di via Italia che conduce fino alla salita verso il Gorgomoro che era transennato da anni. L’obiettivo è aumentare il livello di sicurezza e fruibilità quotidiana, anche in un’ottica di mobilità dolce. Il progetto, frutto del lavoro congiunto tra gli assessorati competenti, è stato costruito ascoltando anche le segnalazioni dei cittadini e tenendo conto delle linee guida previste dal bando. Il Comune di Biella confida ora nell’accoglimento della proposta da parte del Ministero per gli Affari Regionali per poter avviare gli interventi entro la fine dell’anno.

“Abbiamo voluto integrare la parte urbana e quella collinare – spiega Giacomo Moscarola, assessore ai Bandi – perché crediamo in una visione unitaria dello spazio pubblico, che va curato in tutte le sue forme dai marciapiedi alla rete sentieristica e alle famiglie delle nostre frazioni con la riqualificazione di parchi gioco. Il progetto non si limita a riqualificare i percorsi escursionistici ma guarda anche ai bisogni concreti dei residenti nelle frazioni, a partire dai più piccoli. Offrire parchi giochi sicuri e curati è un segnale forte di attenzione alla comunità e un investimento educativo per il futuro".

Sara Gentile, assessore alla Montagna, commenta: “Riqualificare i percorsi urbani e le aree sentieristiche significa valorizzare l’identità profonda di Biella: una città in cui, a due passi dal centro, si può camminare nel bosco, immergersi nella natura, respirare silenzio e bellezza. È un’opportunità per tutti – cittadini e visitatori – per riscoprire luoghi come il Gorgomoro, le salite verso Oropa, i collegamenti tra l’abitato e il paesaggio alpino. Tra questi sarà finalmente riqualificato il collegamento sentieristico verso Oropa – il sentiero D1, noto anche come “Sentiero della Madonna” – che rappresenta uno degli itinerari più amati.

“Accolgo con grande soddisfazione questa nuova opportunità per il nostro territorio – spiega Cristiano Franceschini, assessore ai Lavori Pubblici – il progetto presentato al bando ci permette di proseguire concretamente il percorso di riqualificazione urbana che come Amministrazione abbiamo intrapreso con determinazione fin dall’inizio del mandato. Grazie a questa proposta, intendiamo restituire dignità a luoghi troppo a lungo trascurati e offrire a residenti e visitatori percorsi sicuri, aree gioco inclusive e spazi urbani accoglienti.