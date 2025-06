A Valdilana la Giornata del Donatore con l'AVIS

Ieri, domenica 29 giugno, si è svolta la tradizionale Giornata del Donatore, organizzata dall'AVIS Valdilana. Un momento di comunità e riconoscenza verso chi ogni giorno compie un gesto semplice ma straordinario: donare il sangue.



Alle 11 i gagliardetti di tutti i gruppi biellesi hanno partecipato alla Santa Messa celebrata da don Emanuele. A seguire, un aperitivo in piazza e il pranzo condiviso presso la Casa della Gioventù, che ha concluso la mattinata in un clima di festa e amicizia. “A chiudere la giornata, la premiazione dei donatori, esempio concreto di solidarietà e generosità – si legge nel post del Comune diffuso sui propri canali social - Un sentito grazie alla presidente Roberta Bonello, al direttivo, al dottor Aversa e a tutti i donatori per il loro impegno costante, disinteressato e prezioso per la salute di tutti”.