Netro in festa per i 50 anni della Chiesetta degli Alpini, si presenta il piano di valorizzazione del Bosco della Bossola

Sarà una giornata di festa e celebrazione per il 50° anniversario dalla fondazione della Chiesetta degli Alpini. Dalle 10 di sabato 5 luglio, il comune di Netro, insieme alle penne nere, accompagnate dalle note della storica Banda Musicale, presenterà alla cittadinanza il progetto Il bosco delle fate - Fair.y Forest, cui seguirà l’Alzabandiera, la Santa Messa e la deposizione della corona al Cippo dei Caduti.

“Abbiamo scelto di dare il via al progetto in un’occasione importante per la comunità netrese, in un luogo del cuore per tutti i biellesi. Il Bosco della Bossola sarà oggetto di un intervento di valorizzazione, grazie anche al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, rendendolo un luogo accessibile e vivo, dove natura, comunità e visitatori coesisteranno in armonia. Un modo nuovo di pensare la gestione del bosco: inclusiva, partecipata e sostenibile” afferma il sindaco Laura Gorni.

Il Bosco della Bossola diventerà, infatti, un laboratorio vivente per valorizzare biodiversità, educazione e gestione forestale sostenibile. Il Comune, proprietario del bosco, in collaborazione con il Consorzio Forestale Montagne Biellesi, gestore dell’area boscata, l’Istituto Comprensivo di Mongrando, gli Amici dei Sentieri Biellesi e l’Associazione Condividere Comunità Papa Giovanni XXIII, ha dato avvio al progetto che interesserà un’area molto frequentata del Tracciolino in Alta Valle Elvo, che si incontra salendo dal Santuario di Graglia, nel cuore della Grande Balconata Alpina. Il progetto, sin dalle sue prime battute, sta suscitando grande interesse, raccogliendo nuove collaborazioni e contributi ed è destinato ad ampliarsi. Selezionato e finanziato nell’ambito del Bando Armonia+ della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e co-finanziato dal Comune, nasce da un piano d’azione articolato che integra gestione forestale, fruizione turistico-ricreativa, educazione ambientale e coinvolgimento attivo della comunità.

L’obiettivo è trasformare un bosco di pregio in un laboratorio a cielo aperto, dove conservazione, partecipazione e innovazione si incontrano per dare vita a un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Il Comune ha già avviato alcune azioni migliorative, grazie a fondi comunali e alla collaborazione con alcune realtà del territorio. È in corso la riqualificazione del piazzale che prevederà diversi interventi. È stata completata la sistemazione dell’area ecologica, grazie alla collaborazione con il laboratorio di falegnameria sociale Wood-Lab, della Comunità Papa Giovanni XXIII – partner del progetto – che ha mascherato i cassonetti con pareti lignee, realizzate dai detenuti coinvolti nei percorsi di reinserimento. È stata riordinata anche la scogliera boschiva sopra La Bossola, con l'insostituibile apporto del Gruppo Alpini e l’aiuto dei Custodi del Bello della Cooperativa Sociale Maria Cecilia, che coinvolge persone fragili in attività di pubblica utilità. Grazie a un intervento di Fondazione Biellezza, è in programma anche il riordino della cartellonistica e il ripristino dell’area della fontana.

L’area forestale interessata si estende a monte della SP512, includendo anche la cosiddetta "Pineta di Valgiame". Si tratta di un contesto di grande valore naturalistico e paesaggistico, molto frequentato da escursionisti, ciclisti e appassionati del territorio. La presenza di una rete sentieristica consolidata (B11, B11a, B12 - il "Sentiero dei Pe’ d’Oca" che conduce al Roc delle Fate), la vicinanza alla Chiesetta degli Alpini, all’area parcheggio e allo storico ristorante La Bossola, rendono questo bosco un nodo strategico per il turismo lento, la didattica ambientale e per la gestione sostenibile delle risorse forestali. Il nome “Il Bosco delle Fate - Fair.y Forest” richiama sia l’aspetto immaginifico e narrativo del luogo – storicamente legato al toponimo “Roc delle Fate” – sia il significato inglese del termine "fair": giusto, equo. Come spiegato dal Comune nella nota stampa diffusa ai giornali vuole essere “un richiamo esplicito all’idea di una gestione condivisa ed equilibrata del patrimonio naturale. Non si intende costruire un giardino ordinato, ma lasciare che la natura si evolva secondo il suo dinamismo, valorizzando il carattere selvatico ed ecologico del bosco, elementi essenziali per la resilienza climatica e la biodiversità”.

Queste le principali azioni in programma: consolidamento della viabilità forestale, con miglioramento della pista agro-silvo-pastorale per garantire l’accessibilità e la tutela del territorio. Riqualificazione dei sentieri, con manutenzione e regimazione idraulica dei percorsi B11, B11a e connessione al B12. Area sosta e percorso ad anello, con realizzazione di un’area attrezzata nei pressi della Chiesetta degli Alpini, con arredi in legno locale prodotti da Wood-Lab. Coinvolgimento educativo e comunitario, con laboratori sulla biodiversità e la selvicoltura con le Scuole primaria e secondaria di primo grado di Valle e attività partecipate con il CASB e le associazioni locali. Interventi forestali dimostrativi, con azioni di rinaturalizzazione dei rimboschimenti, sotto la guida tecnica del Consorzio Forestale Montagne Biellesi. Ogni intervento è pensato per rispettare l’equilibrio naturale e generare valore per chi abita, visita e si prende cura di questo luogo: un piccolo ma concreto modello di sviluppo sostenibile locale.