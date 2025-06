Andorno Micca, da settembre cambia l'orario dello Sportello Forestale

A partire dal 1° Settembre 2025, lo Sportello Forestale di Andorno Micca, presso l’Unione Montana Valle del Cervo – La Bürsch, non sarà più aperto il lunedì mattina bensì il giovedì dalle 8.30 alle 10.30.

Gli Sportelli Forestali sono un servizio gratuito, rivolto a cittadini e imprese forestali, voluto da Regione Piemonte in convenzione con gli enti locali e pensato per fornire le informazioni di base a chi intenda fare dei lavori in bosco: eseguire un intervento selvicolturale, sapere quante piante prelevare, avere indicazioni su come trattare le ramaglie, ecc.

Da alcuni anni il Consorzio Forestale Montagne Biellesi è incaricato di gestire gli sportelli dell'Unione Montana Valle Elvo, a Graglia e dell'Unione Montana Valle del Cervo – La Bürsch, ad Andorno Micca. Presso questi sportelli si possono trasmettere, se necessarie o opportune, le comunicazioni di taglio boschivo. Queste si compilano direttamente allo Sportello e consentono alla Regione di fare le valutazioni statistiche e agli organi di controllo (Carabinieri Forestali) di sapere, per ogni località, chi ha eseguito un intervento e quali prelievi erano stati dichiarati.

Quindi è sempre consigliabile fare comunicazione quando un proprietario affida il taglio del bosco a terzi, anche nei casi in cui non sarebbe necessaria per l’esiguità del prelievo; in questo modo, qualora venissero commessi illeciti durante il taglio, il responsabile non sarebbe il proprietario bensì l'effettivo esecutore.

Si ricorda poi che all’interno della Rete Natura 2000 (SIC e ZSC), come sulla Serra, in Bessa, in Baraggia e in Val Sessera, è sempre necessaria la comunicazione forestale, anche per il taglio di poche piante per autoconsumo.