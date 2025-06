Ucraina, Zelensky annuncia la svolta sulle mine antiuomo: "Difesa contro Russia" - Video

(Adnkronos) - L'Ucraina esce dalla Convenzione che vieta l'uso delle mine antiuomo. E' il presidente Volodymyr Zelensky ad annunciare la decisione con un messaggio video. "Siamo consapevoli delle conseguenze, soprattutto in tempo di guerra", dice. "La Russia non ha mai aderito alla Convenzione e per chi confina con la Russia le mine antiuomo spesso sono uno strumento di difesa senza alternative", dice Zelensky, che con la decisione invia anche "un segnale ai partner".

"Siamo consapevoli delle complessità connesse al ritiro da tale convenzione, soprattutto in tempo di guerra. Ma stiamo compiendo questo passo politico e inviando un segnale a tutti i nostri partner, su questo si deve concentrare l'attenzione. Questo riguarda tutti i paesi che confinano con la Russia".