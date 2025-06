Inter-Fluminense al Mondiale per Club: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo nel Mondiale per Club. Oggi, lunedì 30 giugno, i nerazzurri affrontano il Fluminense dell'ex Milan Thiago Silva negli ottavi di finale del torneo. Chi passerà il turno, affronterà ai quarti la vincente del confronto tra Manchester City e Al-Hilal. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Fluminense, in campo alle 21 ora italiana:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Fluminense (4-3-3): Fabio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, Rene; Nonato, Hercules, Martinelli; Arias, Cano, Canobbio. All. Portaluppi.

La partita tra Inter e Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club sarà visibile in diretta e in streaming (gratuitamente), su Dazn. La partita sarà visibile anche su Mediaset (Italia 1) e in streaming su Mediaset Infinity.