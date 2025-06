Pride, Schlein “Destra fa la guerra ai diritti, grave silenzio Meloni”

ROMA (ITALPRESS) - "Queste destre nazionaliste, di cui fa parte Giorgia Meloni, hanno l'ossessione di cancellare le differenze. Si riempiono la bocca parlando di famiglia tradizionale ma loro non sono un esempio. Le famiglie vanno difese tutte. Al posto di fare la guerra alla povertà e di dare risposte ai bisogni delle persone, fanno la guerra alle libertà individuali. Fanno battaglie ideologiche contro migranti e i diritti Lgbtqia+ per coprire il fatto che tagliano la sanità pubblica e bloccano il salario minimo". A dirlo la segretaria del Pd, Elly Schlein che, in un'intervista al quotidiano "La Repubblica", è tornata sul successo del Pride di Budapest che ha portato lungo le strade della capitale magiara oltre 200mila persone nonostante il divieto imposto dal premier Viktor Orban.

Giorgia Meloni non ha ancora commentato questa grande partecipazione. "E' un grave silenzio - ribatte Schlein, presente a Budapest -. La premier ha perso un'altra occasione per difendere la democrazia e la libertà. Ma non sono sorpresa. Infatti l'Italia, nel rapporto di Ilga-Europe, è al 35esimo posto su 42 nella difesa dei diritti della persone Lgbtqia+".

Alla domanda se si aspettava una reazione più incisiva da parte della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen a Orban, Schlein risponde che "noi pretendiamo dall'Ue, a partire dalla Commissione, che facciano rispettare i trattati europei e i principi dello stato di diritto. Chi non li rispetta deve essere sanzionato con tutti gli strumenti a disposizione. Orban deve essere sanzionato? L'Ungheria, per esempio, non può pretendere i fondi europei e poi violare i diritti fondamentali e rifiutare l'accoglienza dei richiedenti asilo", conclude.

