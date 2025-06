Weekend di emozioni in Sardegna per il 30° Rally Internazionale Golfo dell'Asinara, in pista anche Tasinato e Bagolin

Tra i 73 equipaggi al via, ha preso parte anche il biellese Pierangelo Tasinato, affiancato dal navigatore Ermes Bagolin. A bordo della nuova Skoda Evo del Team Miele, in rappresentanza della scuderia VM Motor Team, l’equipaggio ha chiuso la gara al 12° posto assoluto, centrando anche l’ottava posizione nella combattuta categoria R5.

"È stata una gara davvero tosta e impegnativa", racconta Tasinato al termine della competizione. "Le strade erano belle, ma estremamente insidiose, davvero difficili da affrontare. Il vero nemico, però, è stato il caldo: all’esterno si sfioravano i 40-42 gradi, mentre nell’abitacolo abbiamo toccato anche i 63-64 gradi. Un caldo allucinante, che ci ha messi a dura prova".

A complicare ulteriormente la corsa, l’annullamento di due prove speciali, che – a causa dei tempi imposti – ha fatto perdere all’equipaggio due posizioni in classifica. "Peccato per quelle due prove annullate", commenta Tasinato, "ma nonostante tutto, è stata un’esperienza bellissima. La Sardegna ci ha accolti con grande calore, l’ospitalità è stata fantastica e il pubblico caloroso. A parte il caldo infernale, è stato tutto davvero piacevole. Dopo l’arrivo e il parco chiuso, ci siamo concessi un bel tuffo in un’acqua meravigliosa… ci voleva proprio!"