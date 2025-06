Trasferta sulle Alpi francesi per i ragazzi dello Sci Club Biella FOTO

Prosegue il programma di allenamenti estivi per gli atleti dello Sci Club Biella. Dopo aver iniziato il corso settimanale di atletica, i ragazzi si sono trasferiti nella località francese di Les Deux Alpes per una settimana di attività su neve, allenamento e tecnica riguardante lo slalom gigante, test dei nuovi materiali per la prossima stagione, sessioni video per correggere gli errori e tanto divertimento nei momenti liberi: questa l’attività coordinata dagli allenatori Patrizia Cavagna e Gianluca Garbaccio.

“Chi pratica questo sport, e i ragazzi in particolare, non si può limitare ai soli quattro mesi invernali – spiegano - L’attività che proponiamo come Sci Club va proprio nella direzione di dare una copertura per tutto l’anno, al fine di presentarsi ai cancelletti di partenza della nuova stagione nelle migliori condizioni possibili. L’attività, riservata alle categorie superbaby, baby, cuccioli e ragazzi, proseguirà con due uscite mensili a Cervinia, due weekend allo Stelvio per affinare lo slalom, il corso di pattinaggio per migliorare la tecnica fra i pali e la presciistica da settembre fino a novembre”.

Lo Sci Club Biella è a disposizione di tutti i ragazzi che vogliono provare a trasformare la passione per lo sci in una vera pratica sportiva. Per info: 333.2475716 o info@sciclubbiella.it