Gare, sfide e tanta passione: tutti i risultati al Golf Club Cavaglià

Tre gli appuntamenti anche questa settimana al Golf Club Cavaglià.

Giovedì tornerà lo Swing Experience (18 buche, Stableford, 3 categorie), circuito molto conosciuto e apprezzato, con degustazioni, gadget per tutti i partecipanti (tris di palline) e diversi premi speciali e ad estrazione.

Sabato farà tappa la Golfitaliano Cup By Cantine Santadi (18 buche, Stableford 2 categorie) con finale nazionale diretta in Sardegna presso Is Molas (regolamento su www.golfitaliano.it/golfitaliano-cup/). Domenica si giocherà la prova del circuito WAGC (18 buche, Max Score, 3 categorie). I vincitori di 1° lordo assoluto, 1° - 2° - 3° netto di ogni categoria, Lady e Senior accedono alle WorldGolfers Series 2026. Dopo la premiazione rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.

Sabato al Gc Cavaglià si è giocato il Chimenti Store Trophy (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha premiato i migliori con dei confortevoli guanciali made in Italy.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Daniele Tonso Cavaglià 31, 1° Netto Paolo Raccagni Settimo 37, 2° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 35, 3° Netto Massimo Marè Cavaglià 33. 2a categoria: 1° Netto Giuseppe Garavaglia Cavaglià 44, 2° Netto Mauro Malinverni Cavaglià 41, 3° Netto Sandra Ravani Cavaglià 40. 3° categoria: 1° Netto Federico Lesca Cavaglià 44, 2° Netto Luca Cerrato Mandria 42, 3° Netto Privacy Kavallotta 40. 1° Ladies Maria Cristina Sacco Cavaglià 38. 1° Seniores Gabriele Carpinelli Cavaglià 40.

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa Major dell’Associazione Italiana Bancari Golfisti (AIBG), circuito nazionale che tocca alcuni dei più bei campi della penisola. La gara si è disputata su 18 buche (Stableford) con una categoria riservata a soci del club e simpatizzanti.Tra gli Aibg i migliori sono stati: Alessio Sardelli di Tirrenia nel lordo con 27 punti e Luca Collina di Lainate nel singolo con 46. Nelle e categorie riservata ai soci ed esterni del club successi di Roberto di Matteo con 40 (davanti a Francisco de Sousa) e Davide Pecoraro con 38 (davanti a Rosario Baldi).

Nella terza tappa dell’Apericup (9 buche Stableford cat. unica) disputata giovedì sera al Gc Cavaglià successo di Jay Silva con 19 punti. Nel netto 1° posto di Giuseppe Garavaglia con 24 seguito da Andreas Montejo Rey con 23.