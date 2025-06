Giovanni Vietti, nuovo presidente della Fondazione Accademia Perosi: "Per me è un onore" FOTO e VIDEO

"Per me è un onore, un piacere aver accettato questa nuova avventura e spero di esserne all'altezza". Queste le parole del neo presidente della Fondazione Accademia Perosi Giovanni Vietti, dal 2002 anche Presidente e amministratore delegato di Lauretana SPA.

"La Fondazione è una grossa eccellenza e il mio desiderio sarebbe di farla conoscere ancora di più rispetto a quanto è conosciuta adesso", commenta Vietti, che succede a Gianluca Susta a mandato terminato.

Il nuovo Presidente ha dichiarato: “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’entusiasmo di contribuire allo sviluppo di una istituzione che rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per la musica. Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare il legame tra l’accademia e il territorio, sostenendo i giovani talenti e promuovendo iniziative di respiro culturale ampio e inclusivo. Come presidente, a nome di tutto il CdA della Fondazione Perosi, desidero esprimere sincera gratitudine al presidente uscente Gianluca Susta per il grande lavoro svolto”.