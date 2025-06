Dal Nord Ovest - Bardonecchia rivive l'incubo del 2023: fiume in piena, un disperso ritrovato morto

Paura a Bardonecchia, dove un forte temporale ancora in corso ha scatenato l'ira dei corsi d'acqua. Esondati i fiumi Frejus e Dora di Bardonecchia, che già due anni fa a ferragosto avevano creato il panico con un'onda anomala di fango e detriti che aveva invaso l'intero paese.

Le prime immagini che arrivano creano preoccupazione: il fiume, che passa in cima a via Medail e in zona stazione, dove è esondato, sembra fuori controllo. C'è paura per i ponti che erano crollati a ferragosto 2023 e che sono stati da poco sistemati e rinnovati.

Ancora troppo presto per fare la conta dei danni, ma il Comune e la protezione civile monitorano la situazione. La sindaca Chiara Rossetti invita chi è a Bardonecchia a "restare in casa, evitare gli spostamenti soprattutto in macchina". In particolare dal Comune l'invito è a stare lontani dai ponti. Numerose persone, bloccate dall'acqua, hanno richiesto aiuto. I vigli del fuoco sono al lavoro per risolvere l'emergenza.

Sono intervenute 10 squadre tra cui il drago, che hanno provveduto ad evacuare 10 persone da un palazzo ed al recupero di altre 4 persone dalle proprie vetture. Risultava dispersa una vittima il cui corpo è stato successivamente recuperato. Le operazioni sono tutt’ora difficoltose dall’evoluzione delle condizioni climatiche avverse.

A causa di un allagamento dovuto alle intense precipitazioni delle ultime ore, la strada statale 335 “di Bardonecchia” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 8,500 al km 11,000 a Oulx in provincia di Torino. La circolazione è temporaneamente indirizzata lungo la A32 con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

A causa della presenza di acqua e fango provenienti dal torrente Frejus sulla carreggiata, a Bardonecchia è interrotta la Strada Provinciale 216 del Melezet, tra il Km 0 e il Km 0+500. Sul posto sono in corso le operazioni per la rimozione del fango dalla carreggiata, eseguite dai cantonieri del Circolo di Susa della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino e da una ditta incaricata. Il piano di allerta comunale che prevede monitoraggi del rio nel tratto che attraversa l'abitato è immediatamente scattato: abitanti e villeggianti sono stati invitati a non uscire da casa e soprattutto a tenersi lontano dalle sponde del fiume.

In via precauzionale vengono comunque monitorati e sono chiusi i ponti delle strade comunali che attraversano il torrente Frejus dalla parte alta di via Medail fino alla zona della stazione ferroviaria. Intorno alle 16,30 il Comune e la protezione civile cittadina hanno invitato la popolazione a non uscire di casa, evitando spostamenti soprattutto nelle zone confinanti con via Medail, via Einaudi e la Passeggiata dei Donatori di sangue. È stato istituto il numero di emergenza 348-1398950 per chi avesse bisogno di segnalare particolari necessità o situazioni di pericolo.