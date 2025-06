Biella, controlli antidroga in piazza del Monte: fermati due uomini

Non conosce sosta la particolare attenzione che viene posta nel monitoraggio dei luoghi ove è più concentrato il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Infatti, nel pomeriggio di sabato scorso, una pattuglia della locale squadra Volante ha notato, seduti su una panchina di Piazza del Monte, a Biella, 2 uomini che alla loro vista, senza apparente motivo, hanno incominciato a muoversi nervosamente.

Gli operatori hanno proceduto al controllo dei 2 individui, un 32enne residente in città ed un uomo di mezza età proveniente da Milano. La meticolosa attività degli agenti ha consentito di rinvenire, occultato all’interno dello zainetto del 50enne, un involucro in cellophane contenente della sostanza solida marrone del tipo hashish.

L’uomo ha affermato di aver appena acquistato la propria “dose” per la somma di 10 euro dal ragazzo fermato con lui che, per questo motivo, è stato perquisito e gli veniva sequestrato sia il denaro che altro stupefacente. Veniva per tanto indagato in stato di libertà per spaccio di stupefacenti ( art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90) mentre l’assuntore veniva segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.