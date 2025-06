Insieme per QuaregnaCerreto, arriva il consigliere Michele Giulio Musto tra le fila della minoranza

Il gruppo “Insieme per QuaregnaCerreto” è pronto ad accogliere il consigliere Michele Giulio Musto tra le fila della minoranza.

“Dopo un momento di confronto e di scambio di idee ci siamo ascoltati ed abbiamo riscontrato molti punti in comune – spiegano dal gruppo consiliare in una nota stampa - Insieme per QuaregnaCerreto non ha scelto questo nome a caso. È intenzionato a fare crescere questo paese, unito sul serio e non solo 'sulla carta'. La pluralità di visioni è una ricchezza e siamo certi che il suo contributo sarà importante per un confronto costruttivo e trasparente, nell’interesse della cittadinanza”.