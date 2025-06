Educazione stradale a Vigliano, a 82 giovani la patente di “pedone e ciclista”: c'è anche la scuola di Benna

Sono 82 le patenti di “pedone e ciclista” conquistate da altrettanti allievi delle classi quinte delle scuole primarie dei comuni di Vigliano Biellese e Benna, al termine dei corsi di educazione stradale organizzati dalla Polizia Locale di Vigliano Biellese.

Il progetto, sostenuto come sempre dall’amministrazione comunale, ha coinvolto tre classi del plesso di Vigliano Amosso, una di Vigliano S. Quirico, ed una della scuola primaria di Benna; due gli interventi presso ciascuna delle classi interessate, durante i quali si sono trattati i temi della sicurezza stradale riferiti ai pedoni ed ai ciclisti, le categorie di utenti della strada in cui i ragazzi di quinta si identificano maggiormente.

La visita in comando, a conclusione del progetto, seguito direttamente dall’assessore Elena Ottino e dal sindaco di Benna Cristina Sitzia, ha avuto un carattere più generale, su temi di educazione civica, approfondimenti sulla Polizia Locale e sul funzionamento della macchina “Comune”.

Nel corso della visita, i ragazzi hanno avuto modo di vedere come funziona la centrale operativa, che caratteristiche hanno le uniformi ed i veicoli, quali attrezzature e dotazioni utilizza il personale di Polizia Locale, ma anche di sperimentare alcune attrezzature quali il metal detector. Ha destato grande interesse anche la visita alla sede dei volontari di Protezione Civile (associazione ODV VVB Volontari Vigliano Biellese), che hanno mostrato ai ragazzi anche i loro mezzi e le loro attrezzature.

“Nei giorni scorsi – commenta il sindaco di Vigliano Cristina Vazzoler – abbiamo avuto notizia di drammatici incidenti, talvolta mortali: aldilà delle tragiche fatalità e dei casi specifici, troppo spesso le cause vanno ricercate nel mancato rispetto del codice della strada, nell’eccessiva velocità o nella distrazione alla guida. Credo che soltanto lavorando con continuità sui temi dell’educazione civica si possa incidere sulle abitudini dei nostri bambini e ragazzi di oggi e dei nostri adulti di domani, affinché la strada possa essere sempre più un ambiente sicuro. In questa direzione la nostra Polizia Locale opera costantemente con le scuole programmando annualmente i percorsi di educazione stradale in cui i concetti e la pratica sono proposti in modo tanto serio quanto interessante, per incidere positivamente sull’apprendimento e la consapevolezza di ciascuno”.