ASL Biella, incontro con Fernanda Fraioli sul Diritto nella Sanità FOTO

Nella tarda mattinata di martedì 24 giugno 2025 si è tenuto presso la sala convegni dell’Ospedale di Biella un incontro aperto al pubblico ma rivolto in modo particolare ai professionisti dell’ASL BI alla presenza di Fernanda Fraioli, Procuratrice Regionale della Corte dei Conti della sezione del Piemonte e autrice del libro dal titolo “Il Diritto nella sanità”.

Si tratta di un’opera che nasce in un’ottica di prevenzione, con il preciso scopo di mettere a disposizione degli operatori della sanità contenuti e aggiornamenti utili su tematiche giuridiche, favorendo la piena comprensione e consapevolezza delle implicazioni legali dei loro interventi e una visione integrata di diritto, etica e medicina. L'iniziativa, in collaborazione con il DAIRI, Dipartimento regionale Attività Integrate Ricerca e Innovazione, è organizzata dall’Azienda Sanitaria Locale di Biella, insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e all’Associazione Amici Ospedale di Biella. Fernanda Fraioli è stata intervistata dal giornalista de “La Stampa” di Biella, Mauro Zola che ha moderato l’incontro. Fernanda Fraioli, Magistrato Presidente di Sezione della Corte dei Conti di Torino e Giudice Tributario con funzione di Presidente. Come giornalista, collabora con numerose testate ed è autrice di pubblicazioni a carattere giuridico. La capacità di un medico e di un operatore della sanità di tutelare sé stesso e la propria competenza passa attraverso la conoscenza delle maglie normative, nelle quali è possibile incappare praticando la professione

Tra le autorità intervenute all’evento Michele Basilicata, Vicario del Prefetto di Biella, Davide Zappalà, Vice Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte, Michele Colombo, Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, insieme al Segretario Generale, Andrea Quaregna, Leo Galligani, Presidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella e Roberto Locca, Sindaco di Ponderano.

“É stata per l’ASL BI un’occasione preziosa poter ospitare Fernanda Fraioli, che ringrazio vivamente a nome della Direzione Generale, per la disponibilità e la chiarezza nel confrontarsi e rispondere a lungo alle tante domande poste dal personale intervenuto durante l’evento e che denotano la sua grande professionalità ed esperienza” – ha dichiarato Mario Sanò, Direttore Generale ASLBI – “In sanità è sempre più importante dedicare tempo e attenzione a momenti di questo tipo che consentono al personale sia medico, che infermieristico e amministrativo di riflettere sul contesto normativo, spesso complesso e in continua evoluzione, e che sottende l’attività lavorativa di ogni giorno. Un ringraziamento particolare va anche a Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per la sensibilità dimostrata nei confronti di questa iniziativa a favore dell’Associazione Amici dell’Ospedale e che rientra nell’ambito dell’azione di promozione culturale di FCRB sul nostro territorio”.

L’evento si è concluso con il firmacopie della Dott.ssa Fraioli: i libri sono stati donati da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, a sostegno dei progetti di raccolta fondi in corso da parte dell’Associazione Amici dell’Ospedale.