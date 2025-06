Cerchiamo aiuto in cucina – lavoro part-time dal lunedì al venerdì

Cerchiamo Aiuto in Cucina – Part-time (dal lunedì al venerdì)

Siamo alla ricerca di una persona da inserire come aiuto in cucina, dal lunedì al venerdì, con orario indicativo dalle 10:00 alle 16:00, in base alle esigenze e all'orario di fine servizio.

Mansioni principali:

- Supporto in cucina durante la preparazione del pranzo

- Aiuto nel servizio durante il pranzo

- Pulizia dei piatti e riassetto della cucina a fine servizio

Offriamo:

- Contratto a tempo determinato part-time, livello 6 (CCNL Pubblici Esercizi – Aiuto Cuoco)

- Ambiente di lavoro familiare e collaborativo, dove tutti danno una mano in più ambiti

Requisiti:

- Non è necessaria esperienza precedente: cerchiamo soprattutto disponibilità, voglia di imparare e adattabilità

- Spirito pratico, puntualità e capacità di lavorare in squadra

Zona di Lavoro:

- Cossatese

Come Contattarci:

- primo contatto Whatsapp 030 777 8034

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L.903/77).