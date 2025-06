Rosazza, Parco Ortone: un'estate di eventi liberi e aperti al pubblico

Alle ore 16:00, si terrà un incontro di Yoga Genitori e Figli, rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni e ai loro genitori. L'incontro, della durata di circa un'ora, sarà guidato da Sabrina Colombo insegnante certificata e sarà un'occasione per imparare a conoscere i propri punti di forza e limiti, ascoltare il proprio corpo e rilassarsi attraverso lo studio delle Asana (posizioni dello yoga).

IN C di Sasha Waltz

Alle ore 18:00 sarà la volta della coreografia IN C di Sasha Waltz, coreografa berlinese nota per la sua creatività e innovazione. La coreografia, ispirata al brano di Terry Riley, sarà eseguita dai danzatori di Pratiche di Slancio di Opificiodellarte frutto della collaborazione e del tutoraggio di Michael Mualem.