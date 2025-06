Pralungo, un anno di amministrazione Molino: riflessioni e progetti per il futuro

All’inizio di giugno è trascorso un anno dall’insediamento dell’amministrazione guidata da Raffaella Molino. Per il capogruppo di maggioranza Lorenzo Mirabile è un’occasione importante per condividere alcune riflessioni sui primi mesi di legislatura, sui risultati raggiunti e sulle prospettive per il futuro.

“Ci siamo impegnati su diversi fronti, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie – sottolinea - In collaborazione con l’Associazione Genitori e Giovani, è stato attivato il servizio di pre e post scuola alla scuola materna di Sant’Eurosia, insieme a laboratori per i bambini della scuola primaria, garantito servizio mensa e scuolabus, un supporto concreto per la quotidianità delle famiglie del nostro territorio”.

Sul piano dei lavori pubblici, sono diversi gli interventi realizzati o in corso. “Cito – riporta - con soddisfazione l’inaugurazione della nuova passerella pedonale; l’intervento, finanziato con fondi PNRR, per il ponte in frazione Valle verso Favaro; i lavori per il contenimento delle acque in frazione Valle, con fondi ATO dell’Unione dei Comuni, a cui si aggiungeranno ulteriori risorse nel 2026 per il proseguimento della sistemazione dell’alveo; il completamento del ponte sul Rio Cino, reso possibile grazie al contributo dei privati (dopo un lungo confronto), insieme a fondi comunali e regionali. Inoltre, abbiamo agito tempestivamente anche per la sistemazione della frana in via Matteotti, causata dai recenti eventi alluvionali. I lavori partiranno a breve, attraverso una procedura d’urgenza finanziata con fondi comunali, in attesa di ristoro da parte della Regione. Questi interventi sono possibili grazie a una gestione attenta e oculata delle risorse a bilancio, che ci consente di affrontare anche le emergenze”.

A breve, invece, partiranno diversi progetti. “La ristrutturazione dell’ambulatorio comunale di Pralungo, con l’intento di affrontare in modo concreto il tema della sanità sul territorio – spiega Mirabile - La riqualificazione dell’ex centro anziani di Sant’Eurosia, che diventerà uno spazio a disposizione della Fanfara di Pralungo e della Pro Loco, per eventi e attività comunitarie. Anche sul fronte delle iniziative sociali e culturali ci siamo attivati con entusiasmo. Abbiamo organizzato un torneo dei rigori in memoria di Narciso Squizzato. A luglio si terrà la seconda edizione al Campo Sportivo Comunale, con intrattenimento per i più piccoli: una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Durante le festività natalizie, è stato realizzato un ricco calendario di eventi in collaborazione con commercianti e associazioni locali, che intendiamo riproporre a luglio sia nel capoluogo sia a Sant’Eurosia”.

Parlando di Adunata, Mirabile è chiaro: “Il paese ha saputo accogliere con calore i gruppi ospitati, grazie al contributo prezioso di negozianti e scuole: un segno di comunità viva e partecipativa e di un paese curato e abbellito con un bel murales oltretutto finanziato da un privato sensibile alla valorizzazione del nostro paese”.

Per il futuro del paese non ha dubbi: “Ci sono molte altre iniziative in programma. Tra queste, la partecipazione a un bando per l’acquisto di un nuovo scuolabus, per il quale si prevede di reperire finanziamenti fino al 65% del costo. Il nostro impegno continuerà con serietà e dedizione, puntando su proposte concrete e sul coinvolgimento della cittadinanza. Come capogruppo di maggioranza, mi impegnerò anche nella gestione di una pagina Facebook Pralungo in Comune la quale anche se non costituirà un canale ufficiale del Comune servirà a mantenere un filo diretto di informazione e confronto sui temi che riguardano il nostro paese. Si potranno approfondire argomenti come per esempio le mozioni presentate dalla minoranza e le ragioni che ci hanno indotto a non approvarle”.