Travolto e ucciso a 16 anni a Mondragone, fermato il pirata della strada

(Adnkronos) - È stato fermato a Mondragone, Caserta, e non altrove come erroneamente appreso in un primo momento, il 53enne accusato di essere il pirata della strada che ha causato l'incidente mortale in cui ha perso la vita un 16enne venerdì sera. I carabinieri di Mondragone lo hanno fermato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Denunciata a piede libero per favoreggiamento una persona che era in sua compagnia.

Secondo la ricostruzione operata grazie anche all'acquisizione dei filmati delle telecamere presenti in zona, il 16enne è rimasto vittima di un tragico incidente stradale. Preso dal panico, il 53enne si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Sulla fiancata della sua Fiat Punto grigia, che è stata sequestrata, sono stati rinvenuti segni compatibili con la dinamica dei fatti.

L'uomo, pluripregiudicato appena scarcerato e fratello di un collaboratore di giustizia, si sarebbe dato alla fuga dopo aver investito il ragazzo in scooter. Il 16enne era poi morto poco dopo l'arrivo al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno per le gravi ferite riportate.