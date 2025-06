Formula 1, gru fa cadere cartellone pubblicitario sulla pista prima del Gp d'Austria

(Adnkronos) - Intoppo sulla pista di Spielberg, dove oggi, domenica 29 giugno, si correrà il Gp d'Austria della Formula 1. Dopo la gara di F2, durante le operazioni di recupero di una monoposto andata a finire sulla ghiaia, la gru utilizzata ha urtato un cartellone pubblicitario facendolo cadere sul circuito. Sono in corso le operazioni di ripristino della pista, ma secondo i media austriaci non è chiaro se la gara potrà effettivamente iniziare alle 15 come programmato.

In pole c'è Lando Norris su McLaren, attesa per il ferrarista Charles Leclerc, che partirà dalla prima fila in seconda posizione. Poi Oscar Piastri, sull'altra McLaren, e Lewis Hamilton in quarta piazza con la sua Ferrari.