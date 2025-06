Luglio al Giardino Botanico di Oropa

A luglio il Giardino Botanico sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 18:00 (orario continuato). Visita guidata inclusa nel biglietto d'ingresso nei giorni festivi alle ore 15:30. Attenzione! Nelle giornate di pioggia il Giardini rimane chiuso

Le attività per il pubblico in programma per il mese:

Pollicini verdi e Pollicini leggono. Programma di laboratori rivolto a piccoli e piccolissimi, quest'anno particolarmente ricco grazie al contributo del Garden Club Biella e di Fondazione CR Biella (Bando Eventi)

Gli appuntamenti:

Pollicini leggono - Sabato 5 luglio, Letture "con le ali di farfalla" & piccola attività creativa.

Il laboratorio avrà come protagonisti libri sulle farfalle, scelti per far conoscere questi insetti tanto belli, quanto delicati e preziosi... Le letture coinvolgeranno i bambini in un viaggio nel mondo delle farfalle, viaggio che si concluderà andando alla ricerca di questi animali tra le fioriture del Giardino Botanico e con la costruzione della propria farfalla che svolazza a portata di... dito!

Pollicini verdi - Sabato 19 luglio, Appendiamo la gang del bosco!

Laboratorio in cui gli "scienziati in erba", prima scopriranno e rifletteranno sulle varie relazioni esistenti tra gli abitanti dei boschi, per poi ricostruire, con una piccola attività pratica-creativa, la loro personalissima rete alimentare tra piante, animali e funghi dei boschi, un divertente oggetto da conservare come ricordo dell'esperienza: un oggetto tutto da... "appendere"!

I Pollicini sono laboratori destinati a bambini dai 4 agli 8 anni e dagli 8 ai 10 anni che si svolgono all'interno del Corner Coccinelle del Giardino Botanico di Oropa.

Per ogni laboratorio sono previsti 6 partecipanti al massimo, i famigliari possono assistere (nel caso dei più piccoli) oppure visitare il Giardino. Inizio del laboratorio ore 15:30.

È necessaria la prenotazione.

Escursione al Poggio Frassati. In collaborazione con il Comitato Frassati Biella 2025, organizziamo una suggestiva escursione guidata nelle giornate di sabato 5 luglio e domenica 3 agosto, lungo uno dei percorsi più panoramici e spirituali delle Alpi Biellesi.

Dettagli e informazioni utili

Dislivello: m 790 in salita

Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 min. (solo andata)

Difficoltà: Media (E)

Ritrovo: pronti per partire alle ore 9:30 dalla pensilina bus del piazzale teleferica di Oropa. L'escursione è adatta a escursionisti mediamente allenati, dotati di pedule da escursionismo e abbigliamento da montagna, borraccia, pranzo al sacco.

Costo: € 10,00/persona (l'escursione sarà attivata al raggiungimento di 12 iscritti).

Informazioni: 0152523058

È necessaria la prenotazione.

Tutte le informazioni:

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV |Giardino Botanico di Oropa (Biella)

(015)2523058 | gboropa@gmail.com | www.gboropa.it

Social: facebook.com/GBOropa | Instagram.com/GBOropa | YouTube.com/@GBOropa