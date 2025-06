Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna trova e recupera un escursionista disperso

Intervento provvidenziale nel tardo pomeriggio di oggi da parte del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna, che ha portato in salvo un escursionista disperso nella zona del rifugio Barba Ferrero.

L’uomo, localizzato in stato confusionale ma fortunatamente illeso, è stato individuato grazie all’impiego del sistema di tracciamento IMSI Catcher, montato a bordo dell’elicottero GdF. Il recupero è avvenuto in condizioni limite, compiuto sfruttando le ultime effemeridi di luce utili per il volo.

Dopo essere stato raggiunto e stabilizzato sul posto, il disperso è stato caricato a bordo dell’elicottero della Guardia di Finanza e trasportato a valle, nella zona di Valdobbia, dove è stato affidato ai familiari.

L’intervento, perfettamente coordinato e condotto con professionalità, ha evitato conseguenze più gravi. Ancora una volta, determinanti sono stati la prontezza operativa e le tecnologie avanzate in dotazione al Corpo.