Nuova raffica di incidenti stradali nel Biellese, due persone in ospedale

Nuova raffica di incidenti stradali nel Biellese. Il bilancio di ieri, sabato 28 giugno, registra 4 sinistri e due persone finite in ospedale.

Il primo è accaduto intorno alle 13 dove un'auto ha centrato in pieno un mezzo di Poste Italiane lasciato in sosta in via Italia. A Cerrione, invece, un veicolo guidato da una biellese di 64 anni ha terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. La conducente è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in Pronto Soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

A Zubiena, invece, è rimasto ferito un motociclista in un sinistro autonomo, un 28enne residente in Valle d'Aosta. Anche lui è stato ricoverato per gli accertamenti di rito. Infine, a Gaglianico, alle 19.30, un mezzo avrebbe urtato un altro in fase di manovra all'interno di un parcheggio. Anche in questo caso, erano presenti i militari dell'Arma per gli accertamenti di rito.