Cossatese in festa per i 50 anni di sacerdozio di don Mario Marchiori, consegnata una targa speciale

Cossatese in festa per i 50 anni di ordinazione sacerdotale di don Mario Marchiori. Una lieta ricorrenza celebrata nella mattinata di oggi, 29 giugno, nella chiesa di San Defendente, in occasione della Solennità dei Santi Pietro e Paolo.

Qui, il 29 giugno 1975, il parroco aveva officiato la sua prima messa dopo l'ordinazione in cattedrale, a Biella, il giorno prima. In seguito, è stato parroco per 31 anni a Quaregna Cerreto (parrocchia d i San Martino) e 41 a Ronco di Cossato.

Nel corso della funzione eucaristica, l'amministrazione comunale di Cossato, rappresentata dal sindaco Enrico Moggio e dall'assessore Mariano Zinno, ha consegnato al sacerdote una targa speciale per il felice traguardo.

Presente, oltre a molti fedeli, anche una parte della giunta comunale di Quaregna Cerreto, guidata dal primo cittadino Katia Giordani. Al termine della messa, ha avuto luogo un aperi-pranzo in compagnia.