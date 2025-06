Asilo nido, a Vigliano fiori e yoga per la festa finale

Nel pomeriggio dello scorso venerdì 20 giugno, a Vigliano Biellese, il giardino dell’asilo nido comunale è stato allestito a festa, per illustrare alle famiglie il percorso che i piccoli hanno svolto durante l’anno scolastico. In linea con il progetto educativo "Creare crescendo: le magie dell'arte", le famiglie hanno trovato gli elaborati prodotti durante l'anno dai bambini e le immagini del loro lavoro creativo all'interno delle attività che la Cooperativa Oltreilgiardino, cui è affidata la gestione, ha incluso nel progetto educativo : Orto, Lettura e Biblioteca, Yoga, oltre ai ricordi della Gita in Compagnia e le foto scattate in occasione dell'adunata degli Alpini.

Sono stati applauditi tutti i piccoli che hanno lavorato tanto durante l'anno diventando Papaveri alti e colorati e sono stati diplomati i Tulipani che andranno alla Scuola dell'Infanzia. Non è mancata qualche lacrima e un po' di commozione. I genitori hanno avuto modo di ricevere una restituzione sul percorso di Yoga al Nido svolto con i bambini e la Yogin Alice Broglia; hanno creato con i loro figli un quadro naturale con fiori (gentilmente donati da Flor'art di Cinzia Sola) e foglie; hanno scattato foto di famiglia all'interno di una cornice preparata per l'occasione; hanno consumato una splendida merenda preparata dalla Cuoca Cristina e sono tornati a casa, verso sera, con un profumato mazzolino di erbe aromatiche cresciute nell’ orto del nido stesso. Una festa molto partecipata e vissuta con entusiasmo dalle famiglie e dal team educativo, all’insegna del messaggio di cura, senso del bello e di unione, che hanno caratterizzato l'anno educativo.

“Bella la festa finale – è il commento dell’assessore all’Istruzione Elena Ottino - e interessanti le iniziative sviluppate durante l'anno: sono improntate ad una pedagogia coinvolgente, che tiene conto del contesto in cui si è inseriti utilizzando in modo creativo le risorse del territorio, ad esempio il bel giardino dell'asilo, teatro naturale in cui crescere in armonia a contatto con fiori, piante, manto erboso... è proprio vero un paese senza bimbi è un paese senza futuro. L'amministrazione comunale di Vigliano Biellese condivide in toto i principi educativi della Cooperativa Oltreilgiardino e ringrazia per l'importante lavoro svolto dalle educatrici e dalla direzione”.