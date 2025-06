Mountain bike, Luboz fa festa alla 14esima Sopranissima

Grande successo per la 14esima edizione della Sopranissima Mtb, la prova allestita dal Free Bike Trivero che quest’anno aveva una valenza particolare, essendo la gara che assegnava i titoli nazionali C.S.A.In. La gara, valida anche per la Wolf Cup, ha avuto così una partecipazione davvero nazionale e questo rappresenta un premio soprattutto alla storia di questa competizione che è tra le più ricche di pagine epiche di tutta la mountain bike del Nord-Ovest italiano.

La vittoria assoluta è andata a Mattia Luboz (Cicli Benato), vincitore davanti a Simone Spanò (Mtb Cinghios) e a Denis Cantone (Biella Cycvling Movement). Fra le donne prima posizione per Simona Massaro (Bicistore Team Carcare) su Kathrin Oertel (Biciclub Omegna) e Rosella Bazzarello (Team Pedale Pazzo).

Assegnate a fine gara le maglie tricolori C.S.A.In. Questi i vincitori: Andrea Spezzano (Team Pedale Pazzo/JU), Luca Piras (Sportime Casale/M2), Stefano Cinquino (Fuori Onda Bike/M3), Alessandro Vivaldi (Team Pedale Pazzo/M4), Corrado Renzi (Fuori Onda Bike/M5), Roberto Lo Jacono (Bikers Team/M6), Roberto Viotti (Biella Biking/M7), Angelo Zago (Lessona Bike Team/M8), Rosella Bazzarello (Team Pedale Pazzo/WB).

“A dispetto del caldo della giornata, la manifestazione di Soprana si è confermata una volta di più un caposaldo della Mtb locale e non solo – spiegano gli organizzatori - Un esempio di come allestire un evento e vivere una sana domenica all’aria aperta. Per tutti gli sponsor e il comune di Valdilana è stata la dimostrazione che il loro appoggio è stato importante per la riuscita dell’evento, avviato ora a festeggiare i tre lustri di vita”.