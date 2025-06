Calcio, Virga confermato alla Fulgor Valdengo Chiavazzese: “Basi solide, giusto mix tra esperienza e giovani di talento”

C’è anche l’ufficialità. Valerio Virga sarà ancora allenatore della Fulgor Valdengo Chiavazzese. La scelta del direttore generale Vilmo Rosso è nel segno della continuità.

Queste le parole di Virga: “Sono molto contento del rinnovo. Siamo stati protagonisti di una faticosa e vincente cavalcata, dal mio arrivo nella scorsa stagione, che ci ha portato al salto in Eccellenza. Forti di quell’esperienza acquisita, per la stagione 2025/26 è stato importante creare una rosa completa con elementi che si amalgamano alla perfezione secondo le proprie caratteristiche. Lo studio dell’organico che avrò a disposizione per la prossima stagione è stato attento nell’analisi di tanti giocatori insieme al direttore Rosso. È stato importante confermare una parte della squadra della stagione conclusa, a cui sono stati aggiunti innesti di grande qualità a quantità, oltre che di prospettiva. Sono convinto che disputeremo un’ottima stagione”.

Con Virga alla guida, la squadra ha ottenuto 15 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte arrivando a qualificarsi ai playoff, dove sono maturati 4 successi in altrettante partite giocate e la storica promozione in Eccellenza.