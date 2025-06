Buona la prima per il Car Meeting Biella, oltre 100 mezzi presenti nonostante il caldo torrido (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Buona la prima per il Car Meeting Biella, andato in scena nella giornata di oggi, 29 giugno, al Centro Commerciale gli Orsi. Una giornata rivolta agli appassionati di motori che, nonostante le elevate temperature, ha visto la presenza di oltre 100 vetture per somma soddisfazione degli organizzatori.

Per l'occasione, le persone hanno potuto osservare auto sportive, elaborate e storiche.